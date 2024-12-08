Tragis! Wanita Cantik Ditemukan Tewas Mengenaskan Tergeletak di Jalan

LAMPUNG– Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi dekat Pasar Ganjaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, pada Sabtu (7/12/2024). Akibat peristiwa itu, satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban diketahui bernama Melinda Nur Sabrina, seorang pekerja di kedai We Drink, ditemukan tergeletak di jalan setelah kecelakaan tersebut. Meskipun sempat dilarikan ke RSUD Pringsewu, nyawanya tidak dapat diselamatkan.

"Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa di tempat kejadian. Kami telah membawa jenazahnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar seorang petugas kepolisian, Minggu (8/12/2024).

Penyebab pasti kecelakaan ini belum diketahui, dan hingga saat ini, pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pringsewu masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian.

"Kami sedang mengumpulkan informasi dari saksi-saksi untuk mengetahui kronologi pasti kejadian ini," ungkap anggota Satlantas Polres Pringsewu tersebut.