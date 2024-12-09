Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tembak Siswa SMK Semarang, Polri Pecat Tak Hormat Aipda Robig

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |21:33 WIB
Tembak Siswa SMK Semarang, Polri Pecat Tak Hormat Aipda Robig
Aipda Robig Dipecat dari Polri. Foto: Okezone/Eka Setiawan.
SEMARANG – Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang dijatuhi putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pecat dari dinas Polri usai menjalani sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin (9/12/2024).

Sidang berlangsung lebih dari 7 jam yang tertutup untuk awak media. Sidang dimulai sejak siang hari.

“Sidang KKEP memutuskan Aipda R (Robig) PTDH, yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, menembak anak-anak yang pakai sepeda motor,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Lobi Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin malam usai sidang.

Perbuatan Robig dinilai tergolong tercela juga merusak citra institusi Polri.

Atas putusan PTDH itu, Robig mengajukan banding. Dia masih dilakukan penahanan di patsus (penempatan khusus) di Polda Jateng.

“Yang bersangkutan mengajukan ke ketua sidang untuk banding, diberikan waktu tiga hari (kerja),” lanjutnya.

Saat sidang, hadir dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan kuasa hukum Gamma yakni Zainal Abidin Petir dan keluarganya.

 

