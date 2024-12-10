Kasus Miftah, MUI Sebut Harus Ada Kode Etik Pendakwah Agar Tak Mudah Menghina

JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menilai perlu adanya kode etik untuk para pendakwah, agar tidak mudah mencaci, mengejek hingga menghina jamaah maupun orang lain seperti yang dilakukan Miftah Maulana kepada pedagang es teh.

“Menurut saya yang penting kita bicarakan bukan sertifikasi dai, bukan standarisasi dai, bukan dai bersertifikat, kesimpulan saya yah, tapi adalah kode etik dai,” kata Anwar dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/12/024) malam.

“Jangan sampai para dai ini, dengan mudah mencaci, memaki, mengejek, menghina, karena yang membuat ribut itu saya rasa pelanggaran terhadap etik, bukan pelanggaran kompetensi dan keahliannya,” sambungnya.

Menurutnya, olok-olok yang dilakukan Miftah kepada pedagang es, tidak ada hubungannya dengan substansi ceramah yang diberikan pada saat itu. Terlebih, Anwar meyakini keahlian agama Miftah.

“(Kasus Miftah), jadi yang membuat ribut itu bukan subtansi pengajiannya sebenarnya, tetapi adanya akhlak dan etika yang dilanggar,” katanya.

“Bukan dia tidak ahli, bukandia tidak kompeten, masyarakat tidak mempersoalkan,” sambungnya.

Di sisi lain, Anwar mengungkap bahwa sertifikasi akan sangat sulit dilakukan, karena setiap pendakwah memiliki mazhab yang berbeda-beda. Sehingga, akan terlalu banyak standar dalam pengujian kompetensi.