HOME NEWS NUSANTARA

Seorang Pria Meninggal Usai Tertimpa Motor Bermuatan Kayu yang Dikendarinya

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |18:54 WIB
Seorang Pria Meninggal Usai Tertimpa Motor Bermuatan Kayu yang Dikendarinya
Seorang pria meninggal usai tertimpa motor bermuatan kayu yang dikendarainya (Foto : istimewa)
TANGGAMUS - Seorang warga bernama Muhammad Taqwa meninggal dunia usai tertimpa sepeda motor bermuatan kayu yang dikendarainya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Ketumbang, Pekon Susuk, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Minggu (8/12/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Limau Iptu Dedi Yanto membenarkan kejadian tersebut. Kapolsek mengatakan, korban merupakan warga Kecamatan Kelumbayan Barat.

"Benar, korban mengalami kecelakaan fatal saat membawa kayu di jalanan yang licin dan menanjak," ujarnya, Selasa (10/12/2024).

Dedi menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, saat kejadian korban sedang membawa muatan kayu balok menggunakan sepeda motor Revo. Ketika melewati jalan menanjak yang licin akibat hujan, rantai motor korban tiba-tiba putus, kemudian motor tersebut kehilangan kendali, mundur dan menimpa korban.

"Muhammad Taqwa jatuh dalam posisi tengkurap dengan luka parah di bagian kepala. Dia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP)," ungkapnya.

