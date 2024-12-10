Viral Video Call Sex Pelajar Berdurasi 2 Menit, Kemenag Turun Tangan!

GUNUNGKIDUL - Viral dan menjadi perbincangan publik video call sex (VCS) pelajar di Gunungkidul, Yogyakarta. Pelaku diduga salah satu pelajar madrasah tsanawiyah atau setara sekolah menengah pertama (SMP).

Dalam video berdurasi 2 menit 18 detik itu tampak laki-laki maupun perempuan menunjukan bagian tubuh yang tidak layak dipertontonkan. Belum diketahui pasti bagaimana awal video tersebut bisa beredar kemudian menjadi perbincangan publik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Gunungkidul, Mukotip mengaku sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah tempat sang siswa menempuh pendidikan. Pihaknya akan melakukan pembinaan dan juga sosialisasi kepada pelajar agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

"Sebagai orangtua kita juga dari Kemenag menyesalkan atas kejadian ini, kita harus perhatikan anak-anak, khususnya dalam bermain media video yang tidak terkontrol. Kita sudah memanggil kepala madrasah setempat dan meminta komite dan orangtua," katanya, Selasa (10/12/202).

Selain itu, Kemenag juga akan melakukan pendampingan kepada pelajar yang bersangkutan, sebab paska video tersebut beredar sang pelajar sempat tidak berangkat ke sekolah.

Namun demikian, saat ini sang pelajar sudah mau berangkat ke sekolah. Kemenag Gunungkidul mengimbau kepada orangtua agar senantiasa mengawasi pergaulan anak serta memberikan edukasi terkait pentingnya bijak dalam bermedia sosial.



(Arief Setyadi )