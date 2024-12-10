Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Viral Video Call Sex Pelajar Berdurasi 2 Menit, Kemenag Turun Tangan!

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |09:44 WIB
Viral Video Call Sex Pelajar Berdurasi 2 Menit, Kemenag Turun Tangan!
Ilustrasi video call sex (Foto: Ist)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Viral dan menjadi perbincangan publik video call sex (VCS) pelajar di Gunungkidul, Yogyakarta. Pelaku diduga salah satu pelajar madrasah tsanawiyah atau setara sekolah menengah pertama (SMP).

Dalam video berdurasi 2 menit 18 detik itu tampak laki-laki maupun perempuan menunjukan bagian tubuh yang tidak layak dipertontonkan. Belum diketahui pasti bagaimana awal video tersebut bisa beredar kemudian menjadi perbincangan publik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Gunungkidul, Mukotip mengaku sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah tempat sang siswa menempuh pendidikan. Pihaknya akan melakukan pembinaan dan juga sosialisasi kepada pelajar agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

"Sebagai orangtua kita juga dari Kemenag menyesalkan atas kejadian ini, kita harus perhatikan anak-anak, khususnya dalam bermain media video yang tidak terkontrol. Kita sudah memanggil kepala madrasah setempat dan meminta komite dan orangtua," katanya, Selasa (10/12/202).

Selain itu, Kemenag juga akan melakukan pendampingan kepada pelajar yang bersangkutan, sebab paska video tersebut beredar sang pelajar sempat tidak berangkat ke sekolah.

Namun demikian, saat ini sang pelajar sudah mau berangkat ke sekolah. Kemenag Gunungkidul mengimbau kepada orangtua agar senantiasa mengawasi pergaulan anak serta memberikan edukasi terkait pentingnya bijak dalam bermedia sosial.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement