Pemberontak Suriah Hancurkan Makam Presiden Hafez, Ayah dari Bashar Al-Assad

DAMASKUS - Pemberontak Suriah telah menghancurkan makam mendiang presiden Hafez al-Assad, ayah dari presiden terguling Bashar, di kota kelahiran keluarga tersebut, demikian dilaporkan BBC. Rekaman video menunjukkan orang-orang bersenjata berteriak-teriak saat mereka berjalan di sekitar makam yang terbakar di Qardaha, di barat laut wilayah pesisir Latakia.

Pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menyapu Suriah dalam serangan kilat yang menggulingkan kekuasaan dinasti Assad selama 54 tahun. Bashar al-Assad telah melarikan diri ke Rusia di mana ia dan keluarganya telah diberi suaka.

Patung-patung dan poster mendiang presiden Hafez dan putranya Bashar telah diturunkan di seluruh negeri di tengah sorak-sorai warga Suriah yang merayakan berakhirnya kekuasaan mereka.

Hafez al-Assad memerintah Suriah sejak 1971 hingga kematiannya pada tahun 2000. Kekuasaan Suriah kemudian diserahkan kepada putranya Bashar.

Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Alawi, cabang dari Syiah Islam dan minoritas agama di Suriah, yang pusat populasi utamanya berada di provinsi Latakia dekat pantai Mediterania dekat perbatasan dengan Turki.

Banyak orang Alawi - yang merupakan sekira 10% dari populasi negara itu - adalah pendukung setia Assad selama mereka berkuasa lama. Beberapa dari mereka sekarang khawatir bahwa mereka mungkin menjadi sasaran pemberontak yang menang.