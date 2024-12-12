Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Petugas Haji Indonesia Jadi 2.210 Orang, Arab Saudi Potong Kuota Petugas

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |16:53 WIB
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan Pemerintah Arab Saudi memotong kuota petugas haji pada tahun 2025. Diketahui, Indonesia hanya mendapatkan kuota petugas haji sebanyak 2.210 atau 1% dari total kuota (221.000) dari Pemerintah Arab Saudi.

Nasaruddin mengatakan, pemerintah telah melobi pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota petugas haji. Dia mengatakan lobi tersebut dilakukan saat dirinya mengadakan lawatan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu.

“Nah ini ada kebijakan baru dipotong 50 persen, jadi mungkin hanya kita dapat petugas haji 2.210 . Tapi saya sudah lobi kemarin, Pak ini bagaimana mungkin kami dikurangi,” ujar Menag Nasarudin di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dikatan Menag, kebutuhan petugas haji Indonesia cukup besar, karena banyaknya jemaah lanjut usia. Banyaknya petugas haji dari Indonesia, kata Nasaruddin, sebenarnya membantu Pemerintah Arab Saudi dalam penanganan haji.

“Jadi saya kira makin perlu banyak petugas, dan itu sesungguhnya membantu Saudi Arabia sendiri kan,” kata Menag. 

 

