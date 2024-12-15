Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bus Sarat Penumpang Terguling di Tol Kanci-Pejagan

Toiskandar , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |21:37 WIB
Bus Sarat Penumpang Terguling di Tol Kanci-Pejagan
Bus terguling di Tol Kanci pejagan
A
A
A

KANCI - Kecelakaan tunggal terjadi di ruas Tol Kanci - Pejagan kilometer 223 Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Minggu petang (15/12/2024).

Sebuah bus sarat penumpang yang melaju dari arah Jakarta menuju Yogyakarta terguling, kecelakaan tersebut diduga akibat bus tak dapat menghindari lubang perbaikan jalan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tak memakan korban jiwa, namun arus kendaraan ruas tol mengalami kemacetan cukup panjang.

Bus Rosalia Indah sarat penumpang yang terguling melaju dari arah Jakarta menuju Yogjakarta. Kecelakaan tersebut berawal saat bus dikendarai oleh Mujianto diduga mengalami oleng akibat kurang antisipasi oleh pengemudi.

Setiba di KM223, bus menghantam area perbaikan jalan hingga akhirnya bus pun terguling. Petugas kepolisian unit PJR serta pengelola tol yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para penumpang, beruntung dalam kecelakaan tunggal ini tak memakan korban jiwa. Para penumpang yang berjumlah 26 orang hanya mengalami luka ringan.

"Tadi menyetir menghindari mobil pribadi, rem mendadak. Jadi dia dari sebelah kiri mau ke kanan terus rem mendadak, mobil di depannya juga rem mendadak, saya kira-kira dari 100 meter sudah mengerem, tapi kayaknya gak sempet, jadi saya banting kiri, ternyata ada lubang, saya kira lubangnya masih jauh, ternyata sudah dekat," kata Mujiono.

Sementara, akibat kecelakaan bus ini mengakibatkan arus kendaraan dari arah Cirebon menuju Jawa Tengah mengalami kemacetan cukup panjang. Sementara, kasus kecelakaan kini ditangani oleh petugas unit Gakkum Satlantas Polresta Cirebon.

dari cirebon/ jawa barat/ toiskandar/ inews/ melaporkan

(Khafid Mardiyansyah)

      
