Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara Korban Penganiayaan Anak Bos Roti Soroti Aspek Hukum dan Moral

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |03:05 WIB
Pengacara Korban Penganiayaan Anak Bos Roti Soroti Aspek Hukum dan Moral
Pengacara korban penganiayaan anak Bos Roti soroti aspek hukum dan moral (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penganiayaan oleh anak bos toko roti, George Sugama Halim (GSH), di Cakung, Jakarta Timur kepada karyawannya yang bernama Dwi Ayu Darmawati (DAD) terus menuai perhatian publik. Pengacara Dwi Ayu, Jaenudin menyoroti kasus ini bukan hanya soal kekerasan fisik tetapi juga menyangkut pelanggaran moral. 

“Kasus ini kini menjadi perbincangan luas di kalangan netizen, yang tidak hanya mengecam tindakan kekerasan tetapi juga menyoroti pelanggaran moral yang dilakukan oleh pelaku. Publik berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan perlindungan hukum dan martabat pekerja di Indonesia,” ujar Jaenudin dalam dialog Interupsi iNews dengan tema No Viral No Justice, Netizen Teriak Hukum Bergerak, pada Kamis (19/12/2024).

Menurut Jaenudin, perlakuan George Sugama Halim, anak pemilik toko roti kepada para karyawannya termasuk Dwi Ayu yang seperti “babu” ini bukan hanya merendahkan martabat, tetapi juga menghapuskan statusnya sebagai karyawan.

“Pada saat dia ditunjuk sebagai babu, maka hapuslah itu yang namanya karyawan karena yang namanya babu disuruh cium kaki pun bisa,” tegasnya.

Jaenudin juga mengungkap bahwa Dwi Ayu sering diperlakukan tidak adil oleh pelaku. Meskipun tugas utamanya adalah sebagai kasir, ia sering diperintahkan melakukan pekerjaan di luar tanggung jawabnya, termasuk mengantarkan makanan hingga ke kamar pribadi pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement