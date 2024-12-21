Titik Banjir di Sulsel Terus Bertambah, Basarnas Makassar Terjunkan Tim Evakuasi

MAKASSAR - Titik lokasi banjir di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus bertambah. Kondisi tersebut disebabkan intensitas hujan yang terus terjadi.

Dari pantauan, hingga kini hujan masih terus mengguyur beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terjadi sejak pagi, Sabtu (21/12/2024).

Titik bannjir itu terjadi di Kota Makassar dan beberapa kabupaten seperti Maros, Pangkep, Barru dan Soppeng.

"Laporan permintaan bantuan evakusi khusus di Makassar yang masuk ke Basarnas sampai hari ini, Sabtu 21 Desember 2024 yakni di daerah Paccerakkang, Perumahan Mangga tiga, BTP bagian belakang dan daerah seputaran Antang". kata Kepala Kantor Basarnas Makassar Muh Arif Anwar.

Dia menyebutkan, petugas Rescuer yang dikerahkan di beberapa titik banjir berjumlah 4 tim dengan didukung peralatan pertolongan di air, termasuk tim yang bertugas di Kabupaten Barru dan Soppeng.

Arif menyebutkan, laporan yang masuk saat ini, yakni permintaan bantuan evakuasi untuk banjir di Makassar, Maros, Barru dan Soppeng.

"Tim dikerahkan ke titik banjir di Makassar, lalu ke wilayah Maros, Soppeng dan Barru. Kantor SAR di Parepare juga mengerahkan tim ke wilayah Barru untuk membantu evakuasi di Barru yang merupakan wilayah terparah," bebernya.