Prabowo : Kalau Tak Benar dan Mau Ngerampok Rakyat, Ya Galak!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya sempat ditakuti lantaran dinilai sosok yang galak oleh Menteri hingga jajaran tim yang membantu Presiden. Bahkan menurutnya ada beberapa sosok yang was-was terhadap sikapnya.

“Saya terus terang aja bangga dengan tim yang membantu saya. Di awal mereka was-was bekerja untuk Prabowo,” kata Prabowo di perayaan Natal Nasional 2024, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Kendati demikian Prabowo mengaku tak berkilah. Ia menilai dirinya menjadi sosok galak ketika menghadapi sosok yang bekerja tidak benar dan hendak merampok rakyat.

“Kalau enggak bener, ya galak. Kalau mau ngerampok rakyat, ya galak,” tegasnya.

Meski demikian, ia juga mengaku bangga dengan pencapaian kabinet Merah Putih yang baru berusia dua bulan. Ia juga mengakui di usia muda kepemimpinannya ada berbagai pihak yang mencoba menggoreng isu-isu.