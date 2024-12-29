Prabowo : Aparat Pemerintah, Bersihkan Dirimu Masing-Masing

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh aparat pemerintah Indonesia untuk membersihkan diri masing-masing. Hal itu disampaikannya di depan Menteri kabinet Merah Putih dan pejabat negara yang menghadari perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

"Saya dipilih oleh rakyat, saya tegaskan, seluruh aparat pemerintah Indonesia bersihkan dirimu masing-masing," ucap Prabowo di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).

Prabowo pun menegaskan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintahan yang bersih. Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dalam membela kepentingan rakyat.

"Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya bertekad seluruh kekuatan yang ada di jiwa raga, saya akan berjuang," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkap bahwa pemerintah Indonesia di era kepemimpinan bekerja keras untuk berbuat baik bagi Indonesia. Ia menyebut bakal membela kepentingan rakyat Indonesia dan menegaskan tidak akan mempersulit kehidupan rakyat Indonesia.