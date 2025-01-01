Jembatan di Objek Wisata Sungai Malus Putus, Puluhan Pengunjung Terjatuh ke Sungai

LUBUKLINGGAU - Lokasi objek wisata tepian Ayo Malus yang berada di Kelurahan Petanang Ilir yang ramai pengunjung karena menikmati hari libur tahun baru 2025, mendadak penuh dengan teriakan histeris karena tiba-tiba jembatan gantung di wisata alam itu putus, sehingga puluhan pengunjung jatuh, Senin (1/1/2025).

Peristiwa putusnya jembatan gantung di objek wisata alam sungai malus viral di media sosial, maupun whatshapp dengan durasi pendek maupun panjang.

Salah seorang pengujung sekaligus korban jembatan putus, Mas Edy mengatakan saat itu ia sedang melintas di jembatan bersama dengan pengunjung lainnya, namun secara tiba-tiba jembatan itu miring dan akhirnya ambruk.

“Kejadian begitu cepat, tau-tau jembatan miring trus putus, saya dan seluruh pengunjung tercebur ke sungai malus, tangan saya lecet akibat terkena besi,” ungkap Edy.

Selanjutnya puluhan korban dibantu oleh para pengunjung yang berada di tepian sungai malus, berusaha menolong korban dan dilarikan ke rumah sakit.

Sementara itu, Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana melalui Kapolsek Lubuklinggau Utara AKP Denhar membenarkan peristiwa putusnya jembatan gantung di lokasi objek wisata Ayo Malus (sungai malus-red).

"Iya benar jembatan gantung di sungai malus putus, sekitar pukul 12.00 WIB tadi, untuk korban yang mengalami luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit Petanang dan AR Bunda," katanya.