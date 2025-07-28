Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Menteri Supratman: Posbankum Didirikan sebagai Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:22 WIB
Menteri Supratman: Posbankum Didirikan sebagai Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan
Menteri Supratman: Posbankum Didirikan sebagai Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan
A
A
A

PALEMBANG -  Pos Bantuan Hukum (Posbankum) saat ini telah ada di seluruh desa dan Kelurahan di 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Posbankum merupakan wadah  bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi serta penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan kepada Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atas rekor pembentukan Posbankum pertama pada seluruh desa/kelurahan disatu provinsi.

“Saya mengapresiasi bantuan Pak Gubernur untuk mendorong hadirnya Posbankum,” ujar Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas saat meresmikan Posbankum di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (28/7/2025).

“Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah provinsi 100 persen Desa/Kelurahannya ada Posbankum, saya yakin keadilan bisa hadir secepatnya di Sumatera Selatan dan akan menjadi percontohan baik bagi wilayah lainnya,”sambungnya.

Dia juga menekankan bahwa aspek hukum dan keadilan adalah program prioritas yang tertera dalam asta cita Presiden Prabowo. 

Menurutnya, Presiden Prabowo selalu menekankan, Hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan adalah tuntutan setiap warga negara dan negara harus melakukan pemenuhan layanan akses terhadap keadilan.

“Pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa/kelurahan,”pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi inisiator  dan mendorong program Posbankum Desa/Kelurahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178670//spotify_mendukung_proposal_pengelolaan_royalti_global_indonesia-o0RJ_large.jpeg
Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Pengelolaan Royalti Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178526//pemerintah-HspG_large.jpg
Kabar Baik! Usulan Indonesia soal Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177895//supratman-AFCi_large.jpg
Satu Tahun Kinerja Moncer, Kemenkum Pecahkan Rekor PNBP Triliunan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176855//pemerintah-cqHC_large.jpg
Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional soal Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176352//sherly-litU_large.jpg
Gandeng Kemenkum, Gubernur Sherly Pastikan Akses Keadilan Telah Masuk ke Pelosok Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172631//supratman-n5Bk_large.jpg
Menkum: Batas Waktu Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan di BUMN Dua Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement