Gempa M4,5 Guncang Kuta Selatan Bali

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,5 mengguncang Kuta Selatan, Bali, Rabu (8/1/2025), pukul 22.59 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa tersebut berada di 86 km Tenggara Kuta Selatan pada koordinat 9.52 Lintang Selatan – 115.50 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 25 km.

“Gempa Mag:4.5, 08-Jan-2025 22:59:35WIB, Lok:9.52LS, 115.50BT (86 km Tenggara KUTASELATAN-BALI), Kedlmn:25 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)