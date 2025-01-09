Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Resah Penggunaan Gadget Anak-Anak, Aiptu Wahadi Bangun Pondok Baca

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |19:17 WIB
Resah Penggunaan Gadget Anak-Anak, Aiptu Wahadi Bangun Pondok Baca
Personel Polri Membangun Pondok Baca Puspita. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Berawal dari keresahan Anggota Polres Wonosobo, Aiptu Wahadi yang melihat kurangnya minat baca anak-anak, terutama di era digitalisasi yang semuanya bisa didapatkan dengan mudah melalui gadget.

Wahadi ingin, era digitalisasi bisa bergerak simultan dengan semangat anak-anak mengenal dan menyukai buku. Untuk itu dia membuat sebuah perkumpulan dan membangun pondok baca puspita.

Dengan hadirnya Pondok Baca Puspita, Wahadi berharap, anak-anak bisa lebih sering membaca buku sambil bermain, dibandingkan memegang gadget dan menyelam di sosial media (sosmed).

“Kita miris terhadap anak-anak bahwasanya bermain gadget, medsos, hp dan sebagainya itu terlalu sering daripada untuk membaca buku,” kata Wahadi, dikutip Kamis (9/1/2025).

Wahadi ingin, Pondok Baca Puspita dapat menjadi wadah dan jendela anak-anak untuk mengetahui dunia, bukan melalui gadget yang mereka miliki. Tidak melarang, namun penggunaan gawai dan sosmed memang perlu pengawasan ekstra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement