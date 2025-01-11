Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Langgar Izin Tinggal Buka Klinik Kecantikan, 17 WN Vietnam Ditangkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |01:05 WIB
Langgar Izin Tinggal Buka Klinik Kecantikan, 17 WN Vietnam Ditangkap
WN Vietnam ditangkap petugas imigrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara (WN) Vietnam, yang diduga melanggar izin tinggal. Penangkapan tersebut pada 9 Januari 2025.

"Yang diamankan totalnya ada 17 warga negara asing, yang mana dari 17 tersebut ada 10 orang perempuan dan 7 orang laki-laki," Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Kombes Yuldi Yusman saat konpers di kantornya, Jumat (10/1/2025). 

"15 orang diantaranya menggunakan visa on arrival atau VOA dan 2 orang lainnya menggunakan izin tinggal perbatas atau ITAS sebagai investor," sambungnya. 

Disebutkan, penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat terkait adanya aktivitas warga asing dalam klinik bedah kecantikan di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara. Usut punya usut, klinik tersebut sudah beroperasi sejak 2018.

"Kemudian petugas melakukan penyelidikan kurang lebih 2 hari ya. 2 hari dengan masuk kesana berpura-pura menjadi pasien," ujarnya. 

Belasan WN Vietnam itu disangkakan pasal 122 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal, dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WNA Imigrasi WN Vietnam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072//pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177070//prabowo_subianto-eym7_large.jpg
Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175300//imigrasi-AP73_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tindak 196 WNA Nakal di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174875//purbaya-47Cr_large.jpg
Usai Bank Mandiri, Purbaya Sidak Bea Cukai dan Imigrasi Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174646//mayat-08kl_large.jpg
Tragis, WN China Tewas Terjatuh dari Lantai 35 Apartemen Pademangan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173584//wn_tiongkok_ditangkap-G0jA_large.jpg
Salahgunakan ITAS Investor, WN Tiongkok Ditangkap di PIK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement