Muhidin-Hasnur Resmi Ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubenur Terpilih Kalsel 2025-2030

BANJARMASIN- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan pasangan Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) terpilih periode 2025-2030. Keduanya ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kalsel di Hotel Fugo, Banjarmasin.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih itu pun berhalangan hadir karena sedang menjalankan ibadah umrah bersama keluarga. Namun keduanya diwakilkan oleh Muhammad Amin selaku anggota tim pemenangan.

"Saya dan Pak Muhidin memohon maaf tidak bisa hadir secara langsung pada Rapat Pleno KPU penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode 2025-2030 kemarin," ujar Hasnuryadi, Sabtu (11/1/2025).

Awalnya, penetapan Muhidin-Hasnur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel oleh KPUD akan dilaksanakan Kamis, 16 Januari 2025. Namun dikarenakan adanya putusan MK yang mewajibkan KPU untuk menetapkan calon terpilih yang tidak sedang bersangketa 3 hari setelah keputusan MK keluar, KPU akhirnya serentak memajukan agenda penetapan seluruh Indonesia menjadi 9 Januari 2025.

Hasnur bersama Muhidin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Pilgub Kalimantan Selatan 2024, terutama KPUD Kalimantan Selatan, Bawaslu, Polri, TNI dan stakeholder lainnya.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU, Bawaslu, Polri, TNI dan seluruh stakeholder yang telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024, khususnya di Kalimantan Selatan secara aman, lancar dan kondusif," ujarnya.

Selain itu, Hasnur juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang telah memberikan mandat kepadanya bersama Muhidin untuk memimpin 5 tahun ke depan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan untuk memimpin Provinsi Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, awalnya mengungkapkan harapannya agar semua pasangan calon hadir dalam tahapan akhir Pilkada.

Namun karena jadwal penetapan yang mendadak, sehingga para pasangan calon tidak bisa menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Kalsel.