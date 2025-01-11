Gempa M4,5 Guncang Konawe Kepulauan Terasa hingga Kendari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang wilayah laut Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pada Sabtu (11/1/2025).

"Mag:4.5, 11-Jan-25 19:02:32 WIB, Lok:4.06 LS, 123.38 BT (Pusat gempa berada di laut 19 km Timur Laut Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan), Kedalaman:20 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut gempa turut dirasakan hingga Kota Kendari dan sejumlah wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara. Belum diketahui secara pasti dampak gempa bumi tersebut.

"Dirasakan (MMI) III Kendari, III Konawe, III-IV Konawe Kepulauan, II-III Buton Utara," katanya.



(Arief Setyadi )