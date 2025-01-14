Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ngeri! Harimau Sumatera Muncul di Objek Wisata Danau Lebar Bengkulu

Endro Dwirawan , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |16:41 WIB
Ngeri! Harimau Sumatera Muncul di Objek Wisata Danau Lebar Bengkulu
Harimau Sumatera (foto: dok Okezone)
A
A
A

BENGKULU - Warga Kabupaten Mukomuko Bengkulu dibuat resah dengan kemunculan harimau Sumatera, baru baru ini harimau Sumatera terlihat warga berkeliaran di objek wisata Danau Lebar, sehingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memasang perangkap di lokasi tersebut.

BKSDA Resor Mukomuko Bengkulu memasang perangkap harimau di Danau Lebar, Desa Setiabudi, Kecamatan Teras Terunjam, Mukomuko. Hal ini dilakukan setelah sejumlah warga mengaku melihat kemunculan harimau, di sekitar area objek wisata danau lebar.

Koordinator lapangan Resor KSDA Mukomuko dan BKSDA Bengkulu, Rasidin mengatakan, dari penelusuran pihaknya diperkirakan harimau Sumatera masih berada di sekitar lokasi.

“Diperkirakan masih berada di lokasi, ditandai dengan adanya jejak harimau yang ditemukan,” kata Rasidin, Selasa (14/1/2025).



BKSDA akan memasang umpan kambing untuk memancing Harimau Sumatera tersebut masuk ke dalam perangkap. Selain itu, di sekitar danau lebar pihaknya juga menerima laporan lainnya dari warga, terkait kemunculan Harimau Sumatera yakni di Kecamatan Air Dikit, tepatnya di Perkebunan Sawit Agro, yang hanya berjarak 4 kilometer ke kecamatan Kota Mukomuko.

Sebelumnya pada pekan lalu, seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Ibnu (22)  ditemukan tewas, usai dimangsa harimau saat mencari rumput di kebun. Hal itu membuat warga di wilayah tersebut cemas dan waspada jika hendak beraktifitas di kebun.

(Awaludin)

      
