Sumur Minyak Ilegal di Batanghari Meledak, 3 Pekerja Luka Bakar Serius

BATANGHARI - Sebuah sumur tambang minyak ilegal di kawasan hutan produksi Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi meledak dan terbakar.

Akibatnya, tiga orang pekerja mengalami luka bakar serius.

Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Husni Abda menceritakan, kebakaran ini diduga berasal dari percikan api mesin genset, saat para pekerja tengah memindahkan minyak mentah ke dalam bak penampungan.

"Percikan api tersebut kemudian menyambar minyak mentah yang bercampur gas, sehingga terjadilah kebakaran," ujarnya, Selasa (14/1/2025).

Diakuinya, akibat insiden kebakaran lokasi kebakaran tersebut tiga orang pekerja kritis.

"Oleh warga setempat mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hamba Muara Bulian untuk mendapatkan perawatan medis," tandas Husni.

Dia menambahkan, aktivitas sumur tambang minyak tanpa ijin tersebut disertai pemilik modal.