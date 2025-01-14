Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sumur Minyak Ilegal di Batanghari Meledak, 3 Pekerja Luka Bakar Serius 

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |18:45 WIB
Sumur Minyak Ilegal di Batanghari Meledak, 3 Pekerja Luka Bakar Serius 
Ilustrasi
A
A
A

BATANGHARI - Sebuah sumur tambang minyak ilegal di kawasan hutan produksi Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi meledak dan terbakar.

Akibatnya, tiga orang pekerja mengalami luka bakar serius. 

Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Husni Abda menceritakan, kebakaran ini diduga berasal dari percikan api mesin genset, saat para pekerja tengah memindahkan minyak mentah ke dalam bak penampungan.

"Percikan api tersebut kemudian menyambar minyak mentah yang bercampur gas, sehingga terjadilah kebakaran," ujarnya, Selasa (14/1/2025).

Diakuinya, akibat insiden kebakaran lokasi kebakaran tersebut tiga orang pekerja kritis.

"Oleh warga setempat mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hamba Muara Bulian untuk mendapatkan perawatan medis," tandas Husni.

Dia menambahkan, aktivitas sumur tambang minyak tanpa ijin tersebut disertai pemilik modal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177810//bahlil-S7WC_large.jpg
Prabowo Minta Bahlil Percepat Legalitas Sumur Minyak Rakyat hingga Kilang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022//ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176941//ledakan-KDhv_large.jpg
Kapal MT Federal II Meledak di Batam, 10 Orang Tewas dan 21 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176243//ilustrasi-nXvl_large.jpg
Tidak Ada Penyintas Ledakan Pabrik Amunisi AS, Korban Tewas Berkurang Jadi 16 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176013//ledakan-qfsP_large.jpg
Breaking News! Pabrik Amunisi Militer AS Meledak, 19 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175599//viral-o4rf_large.jpg
Fakta-Fakta Ledakan Misterius di Gedung Nucleus Pondok Aren
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement