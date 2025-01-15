Advertisement
HOME NEWS JATENG

SPPG Terima 15 Ribu Susu dari GKSI untuk Makan Bergizi Gratis

Sucipto , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |19:21 WIB
SPPG Terima 15 Ribu Susu dari GKSI untuk Makan Bergizi Gratis
SPPG Wong Solo terima 15 ribu susu dari GKSI untuk Makan Bergizi Gratis (Foto: Ist)
A
A
A

BOYOLALI - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Jawa Tengah mendapat bantuan 15.000 susu dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Bantuan diberikan sebagai komitmen bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025. 

Kegiatan tersebut digelar di Dukuh Kelipan, RT01/07 Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memimpin langsung kegiatan tersebut dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Bendahara Umum GKSI. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan apresiasinya terhadap langkah konkret yang dilakukan oleh GKSI yang mendukung program MBG.

"Kebutuhan gizi pada Program Makan Gratis Bergizi ini harus terus berjalan dan terkontrol dengan baik. Terutama ketersediaan susu. Dengan adanya dukungan dari GKSI hari ini, susu dapat kita upayakan," kata Rachmat Pambudy, Rabu (15/1/2025). 

Sementara Kepala Bendahara Umum GKSI Febryanto mengungkapkan, langkah tersebut merupakan wujud nyata dukungan GKSI terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat. "Dengan bantuan 15.000 susu kepada salah satu SPPG Khusus Wong Solo pada hari ini merupakan bentuk komitmen GKSI mendukung Program Pemerintah Makan Gratis Bergizi," katanya.

Program MBG merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan malnutrisi yang masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa angka stunting dan kekurangan gizi di beberapa wilayah masih memprihatinkan, terutama di kalangan anak-anak. 

Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebutuhan gizi dasar dapat terpenuhi secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan lewat program tersebut. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan generasi mendatang, akses kepada makanan bergizi menjadi sangat krusial. 

 

