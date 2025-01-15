Banjir Rob Kembali Rendam 233 Rumah di Indramayu

INDRAMAYU - Banjir rob kembali melanda Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025). Akibatnya, 233 rumah warga terendam dan 362 kepala keluarga terdampak.

Pihak kepolisian dan TNI telah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan rumah dan membantu warga yang terdampak banjir rob.

Kapolsek Kandanghaur, AKP Surahmat, mengatakan, banjir disebabkan oleh pasang air laut yang tinggi. Wilayah terparah adalah Blok Pang 1, 2, dan Condong.

“Meski tidak ada korban jiwa, banjir rob tetap menjadi ancaman bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan,” kata Surahmat, didampingi Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata.

Sebagai tindak lanjut, Surahmat menyampaikan, polisi melakukan koordinasi dengan Pemdes setempat. Terutama untuk membahas langkah-langkah antisipasi dan upaya penanganan. Termasuk membahas kemungkinan relokasi sementara bagi warga yang rumahnya tergenang parah.

“Bhabinkamtibmas juga melakukan imbauan kepada warga, terutama yang rumahnya dekat dengan sungai atau pinggir pantai, agar tetap waspada. Air pasang ini sifatnya sementara, tapi dampaknya bisa besar jika terus dibiarkan,” ujar Surahmat.