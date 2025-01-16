5 Teori Konspirasi Penyebab Kebakaran Los Angeles, Nomor 4 Balasan untuk Genosida Gaza

JAKARTA - 5 teori konspirasi penyebab kebakaran Los Angeles menarik diketahui. Salah satunya disebut sebagai balasan untuk Amerika Serikat karena selama ini mendukung Israel yang terus membombardir Jalur Gaza, Palestina.

Diketahui, kebakaran dahsyat menimpa wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat sejak Selasa (7/1). Laporan Associated Press (AP) pada Rabu (15/1) mengungkap insiden tersebut telah menewaskan sedikitnya 25 orang dan serta membuat ribuan lainnya mengungsi.

Sampai saat ini, pihak berwenang di AS belum menemukan secara pasti penyebab kebakaran. Namun, penyelidikan di sana menduga adanya faktor alam seperti angin kencang dan perubahan iklim yang ekstrem.

Terlepas dari itu, penyebab kebakaran Los Angeles juga ramai dikaitkan dengan sejumlah teori konspirasi. Berikut ini di antaranya yang populer dibicarakan di media sosial.

1. Melindungi Kejahatan P Diddy

Kemudian, ada teori yang menyebut kebakaran Los Angeles sengaja dibuat untuk menutupi kasus P Diddy. Sebagaimana diketahui, P Diddy sebelumnya telah menghadapi lebih dari 100 tuduhan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan pelecehan anak di bawah umur.

Beberapa pihak menduga adanya kebakaran besar baru-baru ini sebagai usaha untuk menghilangkan atensi publik atas kasus P Diddy. Selain itu, para konspirator juga menyebut kebakaran LA sebagai upaya untuk menghancurkan terowongan bawah tanah di rumah P Diddy.

Sebelumnya, memang ada tuduhan bahwa tempat tinggal P Diddy menyimpan terowongan yang menghubungkan langsung ke rumah mewah Playboy. Lorong rahasia yang belum ditemukan itu diduga menyimpan banyak bukti kuat dan dapat memperburuk posisi P Diddy dalam persidangan.

2. Konspirasi Pengembang Properti

Teori ini menyebut kebakaran besar di Los Angeles sengaja dilakukan oleh pengembang properti dengan tujuan merebut tanah di sana. Esensinya nanti adalah menciptakan sebuah kota baru yang lebih modern di sisa-sisa LA.

Nama kota barunya adalah LA Smart City. Teori konspirasi yang beredar menyebut bahwa membangun kota baru rasanya lebih mudah dilakukan jika bangunan lama di sana telah dihancurkan terlebih dahulu.

Selain itu, ada juga yang menyebut nantinya LA Smart City akan dijalankan dan dikelola oleh kecerdasan buatan (AI).

3. Teori Senjata Terarah

Konspirasi lain dalam kebakaran di LA adalah penggunaan Directed Energy Weapon (DEW) atau serangan senjata terarah. Teori ini diperkuat setelah munculnya video di media sosial yang memperlihatkan sebuah objek tak dikenal terbang di langit LA selama kebakaran.

Terkait tujuannya, ada beberapa pendapat berbeda. Di antaranya berupa eksperimen militer rahasia hingga upaya merekayasa ulang kawasan Los Angeles untuk kepentingan tertentu.