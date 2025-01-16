Minimarket Dirampok, Pegawai Perempuan Terekam CCTV Bergumul dengan Pelaku

BANGLI - Aksi percobaan perampokan terekam kamera CCTV terjadi di sebuah minimarket berjejaring yang berlokasi di Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali.

Dalam kejadian tersebut, pelaku dengan menggunakan senjata tajam sempat menodong dan bergumul dengan salah seorang karyawan perempuan minimarket tersebut. Akibatnya, korban mengalami luka gores pada jari tangannya.

Seperti inilah detik-detik kejadian percobaan perampokan yang terekam dalam kamera CCTV di sebuah minimarket berjejaring yang berlokasi di Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali.

Diketahui kejadian itu, terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 malam sekitar pukul 23.28 Wita. Kronologi kejadian berawal saat karyawan hendak menutup toko.

Kemudian, tiba-tiba seorang laki- laki dengan menggunakan masker warna putih dan bercelana pendek menerobos masuk. Pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam jenis cutter dan menodong salah satu karyawan perempuan.