Duh! iPhone Masuk Selokan, Wanita Ini Panik Panggil Warga hingga Damkar

LAMPUNG - Seorang wanita di Kota Metro, Lampung bernama Chaesa yang sedang asyik berolahraga pagi di alun-alun setempat, tak sengaja menjatuhkan iPhone miliknya ke selokan sedalam 1 meter. Lantaran panik, ia meminta bantuan orang sekitar hingga membuat kerumunan.

Meski berjam-jam terus berusaha mengakalinya, namun upaya menyelamatkan handphone (HP) miliknya tak juga berhasil. Sehingga, ia dan teman-temannya terpaksa meminta pertolongan pemadam kebakaran setempat.

Tak lama mendapat laporan tersebut, petugas Damkar Kota Metro pun bergegas terjun ke lokasi. Dengan peralatan sederhana, dalam waktu kurang dari 10 menit, iPhone milik wanita 24 tahun itu pun dengan mudah berhasil dievakuasi.

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Metro, M Rapip mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu untuk meminta pertolongan kepada Tim Rescue Damkar Metro. Warga diminta tak perlu khawatir, sebab semua pelayanan yang diberikan dijamin gratis.



(Arief Setyadi )