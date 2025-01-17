Gunung Ibu Mengalami Delapan Kali Erupsi, 221 Orang Mengungsi



JAKARTA - Pos Pemantauan Gunungapi (PGA) Ibu di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mencatat terjadi delapan kali erupsi Gunungapi Ibu sepanjang Jumat (17/1/2025) hingga siang pukul 12.00 WIT. Rata-rata tinggi kolom abu teramati 700 meter di atas puncak.

Pasca dikeluarkannya status Level IV Awas untuk Gunung Ibu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 33/KPTS/I/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2025 hingga 28 Januari 2025.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan guna memperlancar koordinasi penanganan darurat ini, Pemerintah membentuk Pos Komando yang diketuai oleh Dandim 1501/Ternate. Pos Komando terletak di kantor Bupati Halmahera Barat.

Satgas Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Ibu pada hari ini Jumat (17/1) akan melaksanakan evakuasi warga di lima desa di Kecamatan Tabaru antara lain Desa Sosangaji, Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungi, Desa Borona, dan Desa Todoke. Berdasarkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) desa-desa ini berpotensi risiko ancaman lahar dan lava pijar. Proses evakuasi warga nantinya akan dibantu oleh personil TNI setempat.