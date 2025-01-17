Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Mengalami Delapan Kali Erupsi, 221 Orang Mengungsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:00 WIB
Gunung Ibu Mengalami Delapan Kali Erupsi, 221 Orang Mengungsi
Gunung Ibu di Halmahera Barat erupsi (foto: dok PVMBG)
A
A
A


JAKARTA - Pos Pemantauan Gunungapi (PGA) Ibu di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mencatat terjadi delapan kali erupsi Gunungapi Ibu sepanjang Jumat (17/1/2025) hingga siang pukul 12.00 WIT. Rata-rata tinggi kolom abu teramati 700 meter di atas puncak.

Pasca dikeluarkannya status Level IV Awas untuk Gunung Ibu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 33/KPTS/I/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2025 hingga 28 Januari 2025.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan guna memperlancar koordinasi penanganan darurat ini, Pemerintah membentuk Pos Komando yang diketuai oleh Dandim 1501/Ternate. Pos Komando terletak di kantor Bupati Halmahera Barat.

Satgas Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Ibu pada hari ini Jumat (17/1) akan melaksanakan evakuasi warga di lima desa di Kecamatan Tabaru antara lain Desa Sosangaji, Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungi, Desa Borona, dan Desa Todoke. Berdasarkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) desa-desa ini berpotensi risiko ancaman lahar dan lava pijar. Proses evakuasi warga nantinya akan dibantu oleh personil TNI setempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812//gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176662//gunung_erupsi-5Jgz_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Abu Vulkanik Terpantau di Wilayah Batu Palano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175544//gunung-Nsbl_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu Meletus Hebat, Muntahkan Abu Vulkanik 2.000 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175453//gunung_lewotobi_laki_laki_erupsi-oVmW_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 5.000 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174373//gunung_semeru_erupsi-BXrA_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Letusan Capai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171444//gunung_lewotobi_laki_laki-v0JV_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement