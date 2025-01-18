Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Inilah Daftar Negara yang Kaya Akan Sumber Daya, tapi Miskin

Shabila Dina , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |12:55 WIB
JAKARTA - Melimpahnya sumber daya alam dapat mendatangkan kemakmuran ekonomi, terutama di negara-negara berkembang ketika bahan baku tersebut sering kali menjadi penyumbang terbesar bagi keuangan negara. 

Di satu sisi, negara-negara yang kaya akan bahan bakar fosil dan komoditas sejenisnya memiliki potensi untuk mewujudkan keuntungan yang luas dan berkelanjutan. 

Namun, kelimpahan sumber daya dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang lebih tinggi dan terus-menerus. Hal ini dapat terjadi jika hak milik atas sumber daya alam memberikan keuntungan yang signifikan kepada kelompok minoritas yang berpengaruh.

Lembaga Keuangan Dunia atau International Monetary Fund (IMF) mengklasifikasikan lebih dari 50 negara berkembang sebagai negara kaya sumber daya alam. Banyak di antaranya berada di Afrika, tempat sebagian besar penduduk miskin dunia tinggal. 

Sumber daya alam seperti emas, berlian, minyak, gas alam, tembaga, uranium, dan lain-lain ditambang di berbagai belahan benua. Hampir setiap negara di Afrika memiliki cadangan sumber daya alam. Benua ini diberkahi sekitar 97% kromium dunia, 90% kobalt dunia, 85% platinum dunia, 70% kakao dunia, dan 60% kopi dunia. 

Meskipun sumber daya alamnya melimpah, Afrika juga merupakan benua termiskin di dunia. Pendapatan per kapita di negara-negara Afrika termasuk yang terendah di dunia. Menurut Bank Dunia, Afrika memiliki PDB per kapita terendah dengan pendapatan per kapitanya hanya mewakili 3% dari pendapatan dunia. 

Berikut daftar negara yang kaya sumber daya, tapi miskin sebagaimana dihimpun Okezone, pada Sabtu (18/1/2025).  

1. Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo adalah sebuah negara di Afrika Tengah dengan populasi 108 juta penduduk pada 2024. RD Kongo memiliki kekayaan alam terutama mineral yang ditaksir mencapai 24 triliun dolar AS  bahkan potensinya lebih besar dari Brasil (21,8 triliun dolar AS) hingga Australia (19,9 triliun dolar AS). 

Namun RD Kongo menjadi salah satu negara termiskin dengan PDB per kapita hanya 702 dolar AS pada 2024. Kongo termasuk dalam lima negara termiskin di dunia. Diperkirakan 73,5% penduduk Kongo hidup dengan kurang dari 2,15 dolar AS per hari pada tahun 2024. Sekitar satu dari enam orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di Afrika Selatan tinggal di Kongo.

 

