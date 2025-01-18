Akibat Cuaca Buruk, Penutupan Pendakian ke Gunung Semeru Diperpanjang

MALANG - Pengelola pendakian ke Gunung Semeru memutuskan menutup akses sebab cuaca buruk. Sebelumnya pendakian ke Gunung Semeru memang sudah ditutup sejak 2 - 16 Januari 2025 mendatang karena alasan cuaca.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS), Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan, kebijakan memperpanjang penutupan ini dituangkan dalam surat yang dikeluarkannya. Surat keputusan nomor PG. 2/T.8/TU/KSA.5.1/B/01/2025, dibuat terkait keputusan memperpanjang penutupan pendakian ke Gunung Semeru.

"Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan memperpanjang penutupan Pendakian Gunung Semeru hingga 8 Februari 2025," ucap Rudijanta Tjahja Nugraha, saat memberikan keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

Keputusan ini disebut Rudi, diambil demi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk keselamatan dan kenyamanan wisatawan yang masuk ke area Gunung Semeru. Apalagi dari perkiraan dan himbauan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya cuaca ekstrem sepanjang bulan Januari 2025 ini.

"Keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, dari ancaman bencana alam yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengimbau kepada seluruh calon pengunjung, untuk mematuhi keputusan ini dan tidak melakukan aktivitas pendakian secara ilegal," jelasnya.