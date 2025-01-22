Gerebek Sarang Narkoba, 1 Anggota Polres Lahat Tewas Ditusuk dan 2 Terluka

LAHAT - Seorang anggota Satnarkoba Polres Lahat, Sumsel tewas saat melakukan penggerebekan bandar narkoba di daerah Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, pada Selasa (22/1/2025).

Kapolres Lahat, AKBP God Parlarso Sinsitor Sinaga membenarkan anggotanya yang bernama Bripda Faras Nahbah Attala tewas setelah ditusuk saat penggerbekan bandar narkoba di daerah Tanjung Sakti, dan pelaku melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

“Iya benar semalam anggota melakukan penggerebekan, diduga pelaku melawan dan menyerang anggota yang mengakibatkan tiga anggota mengalami luka tusuk, dua anggota masih di rawat dan satu meninggal dunia,” kata God kepada wartawan.

Kata dia, dua pelaku penyerangan terhadap anggotanya berhasil diamankan oleh petugas di Mapolres Lahat.

“Dua pelaku sudah diamankan guna penyidikan lebih lanjut, dan saat ini sedang mempersiapkan pemakamanan untuk anggota kita,” pungkasnya.

(Awaludin)