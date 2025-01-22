Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gerebek Sarang Narkoba, 1 Anggota Polres Lahat Tewas Ditusuk dan 2 Terluka

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |11:13 WIB
Gerebek Sarang Narkoba, 1 Anggota Polres Lahat Tewas Ditusuk dan 2 Terluka
Polisi tewas ditusuk bandar narkoba (foto: Freepik)
A
A
A

LAHAT - Seorang anggota Satnarkoba Polres Lahat, Sumsel tewas saat melakukan penggerebekan bandar narkoba di daerah Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, pada Selasa (22/1/2025).

Kapolres Lahat, AKBP God Parlarso Sinsitor Sinaga membenarkan anggotanya yang bernama Bripda Faras Nahbah Attala tewas setelah ditusuk saat penggerbekan bandar narkoba di daerah Tanjung Sakti, dan pelaku melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

“Iya benar semalam anggota melakukan penggerebekan, diduga pelaku melawan dan menyerang anggota yang mengakibatkan tiga anggota mengalami luka tusuk, dua anggota masih di rawat dan satu meninggal dunia,” kata God kepada wartawan.

Kata dia, dua pelaku penyerangan terhadap anggotanya berhasil diamankan oleh petugas di Mapolres Lahat.

“Dua pelaku sudah diamankan guna penyidikan lebih lanjut, dan saat ini sedang mempersiapkan pemakamanan untuk anggota kita,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183756//pembunuhan-6Yc7_large.jpg
Tragis! Polisi Ingin Latih Atlet Paralayang Tewas Dibunuh PNS TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement