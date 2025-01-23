Kota Sukabumi Diguncang Gempa

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (23/1/2025), sekira pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.02 Lintang Selatan - 107.02 Bujur Timur.

"Gempa Mag:2.9, 23-Jan-2025 19:00:36WIB, Lok:8.02LS, 107.02BT (122 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:18 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.

(Awaludin)