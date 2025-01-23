Gempa M4,1 Guncang Selayar Sulsel

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Selayar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (23/1/2025), sekira pukul 16.53 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.39 Lintang Selatan - 120.81 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.1, 23-Jan-2025 16:53:17WIB, Lok:7.39LS, 120.81BT (127 km Tenggara SELAYAR-SULSEL), Kedlmn:467 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)