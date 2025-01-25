Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Viral WN Bangladesh Jadi Sopir di Pelabuhan Sanur Bali, Begini Faktanya

Indira Arri , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |18:30 WIB
Viral WN Bangladesh Jadi Sopir di Pelabuhan Sanur Bali, Begini Faktanya
Viral WNA jadi sopir di Pelabuhan Sanur, Bali (Foto: Ist/Indira Arri)
A
A
A

BALI - Beredar luas di media sosial atau viral seorang warga negara asing (WNA) diduga bekerja sebagai sopir dan pemandu tamu menjemput wisatawan asing di Pelabuhan Sanur, Bali. Kantor Imigrasi Denpasar langsung menyikapi dan memeriksa pria berkewarganegaraan Bangladesh tersebut.

1. Warga Pergoki Sopir WNA Jemput WNA

Peristiwa tersebut menuai sorotan setelah video viral yang memperlihatkan sejumlah warga memergoki seorang WNA menjemput wisatawan asing di Pelabuhan Sanur, Bali.

2. Imigrasi Lakukan Pelacakan

Kepala Kantor TPI Kelas I Denpasar, Ridha Sah Putra menjelaskan, usai menerima laporan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Denpasar langsung melakukan pelacakan. Kemudian, dan berhasil menemukan warga asing yang dimaksud.

3. WNA Bangladesh Diperiksa Petugas Imigrasi

Setelah berhasli menemukan WNA tersebut, petugas imigrasi langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Diketahui pria berinisial MMF berkewarganegaraan Bangladesh, pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS, penyatuan keluarga yang berlaku sampai 8 Februari 2025 dengan sponsor istri, berkewarganegaraan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali WNA Jadi Sopir viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement