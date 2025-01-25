Viral WN Bangladesh Jadi Sopir di Pelabuhan Sanur Bali, Begini Faktanya

BALI - Beredar luas di media sosial atau viral seorang warga negara asing (WNA) diduga bekerja sebagai sopir dan pemandu tamu menjemput wisatawan asing di Pelabuhan Sanur, Bali. Kantor Imigrasi Denpasar langsung menyikapi dan memeriksa pria berkewarganegaraan Bangladesh tersebut.

1. Warga Pergoki Sopir WNA Jemput WNA

Peristiwa tersebut menuai sorotan setelah video viral yang memperlihatkan sejumlah warga memergoki seorang WNA menjemput wisatawan asing di Pelabuhan Sanur, Bali.

2. Imigrasi Lakukan Pelacakan

Kepala Kantor TPI Kelas I Denpasar, Ridha Sah Putra menjelaskan, usai menerima laporan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Denpasar langsung melakukan pelacakan. Kemudian, dan berhasil menemukan warga asing yang dimaksud.

3. WNA Bangladesh Diperiksa Petugas Imigrasi

Setelah berhasli menemukan WNA tersebut, petugas imigrasi langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Diketahui pria berinisial MMF berkewarganegaraan Bangladesh, pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS, penyatuan keluarga yang berlaku sampai 8 Februari 2025 dengan sponsor istri, berkewarganegaraan Indonesia.