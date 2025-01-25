Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 25 Januari: Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |05:01 WIB
Peristiwa 25 Januari: Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-Bangsa (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting terjadi pada 25 Januari setiap tahunnya. Di antaranya, masuk ke dalam catatan sejarah dunia, seperti Edward jadi raja Inggris dan berdirinya Sao Paulo pada 2007.

Berikut ulasan singkat sejumlah peristiwa yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1919 - Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa

Liga Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang didirikan setelah Konfrensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global.

Ide untuk mendirikan LBB dicetuskan Presiden Amerika, Woodrow Wilson, meskipun AS kemudian tidak pernah bergabung. Sejumlah 42 negara menjadi anggota saat LBB didirikan. 

Sementara 23 di antaranya tetap bertahan sebagai anggota hingga LBB dibubarkan pada 1945. Antara 1920-1937, 21 negara masuk menjadi anggota, tetapi tujuh di antara ke-20 satu anggota tambahan ini kemudian mengundurkan diri (ada yang dikeluarkan) sebelum 1945.

LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi. Meskipun awalnya menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, LBB akhirnya gagal mencegah berbagai serangan yang dilakukan kekuatan poros pada tahun 1930-an.

Munculnya perang dunia II kembali memperjelas keadaan LBB telah gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1945, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh PBB.

 

