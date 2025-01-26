Tabur Bunga di Pusara Mahatma Gandhi, Prabowo: Sosok Pemimpin, Guru dan Inspirator

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi di pusara makam Rajghat Memorial, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025) usai menerima penghormatan resmi di Istana kepresidenan India. Mahatma Gandhi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India.

Saat tiba di lokasi, Prabowo langsung bergegas menuju arch entrance dan berganti alas kaki. Kemudian, ia meletakkan karangan bunga di tempat di pusara Mahatma Gandhi.

Usai peletakkan karangan bunga, Prabowo menaburkan bunga di makam dan melakukan one minute silence atau mengheningkan cipta. Prabowo kemudian mengisi buku tamu dan menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi.

“Mahatma Gandhi is a great leader, a great teacher, a great inspiration for all humanity. He has been my inspiration in the light for justice, freedom, and human dignity. May his sail be at rest, and may his teaching remain eternal,” tulis Prabowo.

“Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi yang hebat bagi seluruh manusia. Dia telah menjadi inspirasi saya yang memberikan terang dalam keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga ia bersemayam dengan tenang, dan semoga ajarannya tetap abadi,” demikian dalam bahasa Indonesia.

Prabowo pada kesempatan itu didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

(Arief Setyadi )