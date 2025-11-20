Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |09:13 WIB
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
Prabowo Minta Kepala Daerah Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah untuk tidak mengerahkan anak-anak sekolah dalam penyambutan setiap kunjungan kerjanya. Prabowo meminta siswa untuk tetap berada di sekolah.

Prabowo khawatir para siswa justru akan terganggu kegiatan belajar mereka saat menyambut Presiden.

Bahkan, dia juga meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk memberikan surat edaran kepada Pemerintah Daerah agar tidak mengerahkan anak-anak sekolah menyambutnya jika kunjungan

“Terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi kasihan juga. Mereka berdiri lama di (cuaca) panas,’’ ujar Prabowo di Bantul, Yogyakarta, dikutip, Kamis (20/11/2025).

‘’Saya minta Seskab (Sekretaris Kabinet) nanti tolong dibuat surat ke semua bupati/walikota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat mungkin bisa dari televisi. Dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja,” lanjut Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengaku terharu dan senang bisa melihat antusiasme masyarakat yang menyambut kehadirannya, termasuk para pelajar yang turut menyambut rombongan presiden.

Namun, Prabowo menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184494/prabowo-mBP8_large.jpg
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184488/prabowo-ZXRa_large.jpg
Resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Inisiatif Jokowi, Prabowo : Takdir Tak Bisa Ditolak, Alhamdulillah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement