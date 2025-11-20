Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya

Prabowo Minta Kepala Daerah Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah untuk tidak mengerahkan anak-anak sekolah dalam penyambutan setiap kunjungan kerjanya. Prabowo meminta siswa untuk tetap berada di sekolah.

Prabowo khawatir para siswa justru akan terganggu kegiatan belajar mereka saat menyambut Presiden.

Bahkan, dia juga meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk memberikan surat edaran kepada Pemerintah Daerah agar tidak mengerahkan anak-anak sekolah menyambutnya jika kunjungan

“Terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi kasihan juga. Mereka berdiri lama di (cuaca) panas,’’ ujar Prabowo di Bantul, Yogyakarta, dikutip, Kamis (20/11/2025).

‘’Saya minta Seskab (Sekretaris Kabinet) nanti tolong dibuat surat ke semua bupati/walikota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat mungkin bisa dari televisi. Dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja,” lanjut Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengaku terharu dan senang bisa melihat antusiasme masyarakat yang menyambut kehadirannya, termasuk para pelajar yang turut menyambut rombongan presiden.

Namun, Prabowo menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan.