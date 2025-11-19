Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |14:10 WIB
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
Presiden Prabowo Subianto resmikan 2 jembatan, underpass dan flyover (Foto: Biro Pers Setpres/Binti M)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran Bantul, Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, Underpass Gatot Subroto di Medan, Flyover Canguk di Magelang, dan Underpass Joglo di Solo dari Jembatan Kabanaran, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).

“Hari ini kita dapat berkumpul pada acara peresmian Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, Flyover Canguk di Magelang, Underpass Gatot Subroto, dan Underpass Jogja–Solo,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun menjelaskan arti historis mengenai wilayah Kabanaran yang menjadi tempat dirinya meresmikan 2 jembatan, 2 underpass, dan 1 flyover hari ini. “Tadi kita sudah mendengar arti historis dari tempat ini, tempat perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda, markasnya di sini,” ujarnya.

“Juga bahwa ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas,” imbuhnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini terus mendorong pariwisata karena menjadi salah satu penyumbang devisa sekaligus penyerap lapangan kerja yang sangat besar. 

“Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%, salah satu peningkatan yang sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita,” katanya.

“Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya, kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek besar struktur dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

(Arief Setyadi )

      
