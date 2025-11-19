Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |12:03 WIB
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
Presiden Prabowo Subianto/Foto: Setpres
A
A
A

SOLO - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 Rumah Sakit (RS) baru dengan fasilitas canggih seperti RS Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah.

Pasalnya, Prabowo menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara. Dia menyebut negara yang berhasil mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Karena itu, inisiatif seperti ini adalah sangat penting. Saya dapat laporan, rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan hanya ada empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini. Dan di Jawa Tengah, ini satu-satunya,” kata Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan RS Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 rumah sakit baru. Bahkan, kini pembangunannya sudah mulai berjalan.

“Dan saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru. Dan sudah mulai, sudah mulai, sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan, bisa ya? Bisa, bisa dulu jawabnya kan,” ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo menyatakan bahwa target pemerintah dalam empat tahun ke depan adalah menghadirkan rumah sakit canggih di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

“Tapi saya juga memberitahukan ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang, kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934/gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement