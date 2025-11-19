Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia

SOLO - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 Rumah Sakit (RS) baru dengan fasilitas canggih seperti RS Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah.

Pasalnya, Prabowo menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara. Dia menyebut negara yang berhasil mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Karena itu, inisiatif seperti ini adalah sangat penting. Saya dapat laporan, rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan hanya ada empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini. Dan di Jawa Tengah, ini satu-satunya,” kata Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan RS Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 rumah sakit baru. Bahkan, kini pembangunannya sudah mulai berjalan.

“Dan saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru. Dan sudah mulai, sudah mulai, sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan, bisa ya? Bisa, bisa dulu jawabnya kan,” ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo menyatakan bahwa target pemerintah dalam empat tahun ke depan adalah menghadirkan rumah sakit canggih di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

“Tapi saya juga memberitahukan ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang, kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” kata Prabowo.