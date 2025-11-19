Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Inisiatif Jokowi, Prabowo : Takdir Tak Bisa Ditolak, Alhamdulillah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |11:17 WIB
Resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Inisiatif Jokowi, Prabowo : Takdir Tak Bisa Ditolak, Alhamdulillah
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo/Foto: Setpres
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025). Dia mengatakan bahwa RS ini dibangun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai simbol persahabatan Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab yang mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda,” kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa proyek pembangunan rumah sakit itu merupakan inisiatif Presiden Jokowi yang dimulai saat masih menjabat sebagai presiden. Dia pun mengaku bersyukur dapat meresmikan RS ini.

“Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Dimulai atas inisiatif beliau, dimulai pada saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi, saya yang resmikan, takdir itu tidak bisa ditolak ya,” kata Prabowo.

“Alhamdulillah,” tambah Prabowo sambil menengadahkan tangan dan disambut tawa para pejabat yang hadir.

