HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia: Simbol Persahabatan Dua Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |11:01 WIB
Prabowo Resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia: Simbol Persahabatan Dua Bangsa
Presiden Prabowo Subianto resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia (Foto: Biro Pers Setpres/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirate–Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025). Prabowo mengatakan bahwa rumah sakit ini merupakan simbol persahabatan dua negara.

“Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yang bersejarah dan sangat penting yaitu peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi di Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo mengungkapkan rumah sakit ini juga dibangun atas kebesaran hati Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Indonesia. “Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab yang mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita sejak beliau masih muda,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rumah sakit ini merupakan lambang persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). “Orang bilang, katanya denyut jantung yang pertama itu adalah awal kehidupan, tapi kalau jatuh yang bersamaan adalah lambang persahabatan antara dua orang,” kata Budi dalam sambutannya.

“Jadi peresmian rumah sakit ini bukan hanya peresmian biasa, tapi juga lambang dari kerja sama antara bangsa Indonesia dan bangsa UEA,” tambahnya.

Budi mengungkapkan, rumah sakit ini dibangun dua tahun yang lalu dan terdiri dari 100 kamar serta 3 kamar operasi. “Dibangun dengan biaya Rp400 miliar, Rp250 miliar untuk bangunan, Rp150 miliar untuk alat-alat. Dan diharapkan menjadi pusat jantung di Jawa Tengah. Ini merupakan hibah dari pemerintah United Arab Emirates,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
