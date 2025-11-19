Prabowo Bakal Ganti Becak Kayuh Se-Indonesia dengan Becak Listrik

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga atau motor listrik. Sehingga pengemudi becak tidak lagi mengayuh secara manual.

“Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik,” kata Prabowo saat berpidato dalam acara peluncuran penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, dikutip Rabu (19/11/2025).

Diketahui, Prabowo sudah membagikan sekitar 1.000 unit becak listrik untuk penarik becak lansia di sejumlah kota di Pulau Jawa. Melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional bekerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), bantuan tersebut telah disalurkan antara lain: 140 unit di Kendal, 100 unit di Demak, 100 unit di Jepara, 60 unit di Pati, 80 unit di Kudus, dan 100 unit di Rembang, Jawa Tengah.

Sementara itu, lansia pengayuh becak Slamet (70) mengaku senang menerima bantuan becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto. Bukan sekadar alat transportasi, becak listrik menjadi simbol harapan baru bagi Slamet yang sejak 2018 menggantungkan hidup dari kayuhan kaki.

“Perasaannya senang sekali, tidak disangka ada bantuan dari Pak Presiden. Saya ingin mengucapkan terima kasih,” ujarnya saat ditemui di wilayah Tangerang Kota.