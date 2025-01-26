Bertemu PM India, Prabowo: Kami Berdiskusi Intensif dan Terbuka

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi di kediaman kenegaraan India, Hyderabad House yang terletak di New Delhi, Sabtu (25/1/2025).

Dalam keterangan resminya, bersama Modi usai pertemuan itu, Prabowo mengaku berdiskusi sangat intensif dan terbuka. Ia pun berterima kasih telah diterima dengan baik dalam kunjungan kenegaraan yang pertama ini ke India.

“Kami melakukan diskusi yang sangat intensif dan jujur antara Perdana Menteri Modi dan pemerintahannya serta saya dan tim pemerintahan saya,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, kedua pihak membahas banyak sektor utama yang menjadi kepentingan bersama. “Tentu saja, dalam bidang ekonomi, hal ini sangat penting dan saya telah memberikan arahan kepada tim saya untuk mempercepat, memangkas birokrasi,” ucapnya.

Ia melanjutkan, dirinya merasa sangat tersanjung bahwa ia akan menjadi tamu utama besok, Minggu di parade Hari Republik India.

“Dan karena tamu utama pertama dalam Parade Hari Republik India yang pertama adalah Presiden Sukarno, maka suatu kehormatan besar bagi saya bahwa saya akan mewakili Indonesia besok,” ujar Prabowo.