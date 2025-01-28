Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Miris! Ibu Muda Ini Diduga Disekap dan Ditelantarkan Suami hingga Tewas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 28 Januari 2025 |14:38 WIB
Miris! Ibu Muda Ini Diduga Disekap dan Ditelantarkan Suami hingga Tewas
Ibu muda yang diduga disekap suami hingga tewas (foto: dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Seorang wanita berinisial SI (24) di Palembang, Sumatera Selatan tewas dalam kondisi memprihatinkan, diduga disekap dan ditelantarkan oleh suaminya, berinisial WS (25), selama hampir satu tahun.

Korban ditemukan dalam keadaan kritis oleh warga sekitar kontrakan mereka di Jalan Abi Kusno, Kecamatan Kertapati, Palembang. Tubuhnya yang hanya tinggal kulit dan tulang menunjukkan indikasi dugaan penelantaran oleh sang suami yang sudah menemaninya selama 4 tahun. 

Warga yang prihatin segera melarikan SI ke ICU RS Hermina Jakabaring, namun nyawanya tak tertolong. Korban mengembuskan napas terakhir pada Rabu, 22 Januari 2025. 

Kakak korban, Purwanto (30), mengungkapkan, sebelum kehilangan SI, keluarga telah kehilangan kontak dengan SI sejak Februari 2024. Selama hampir setahun, korban tidak pernah diizinkan keluar rumah oleh suaminya.  

“Kami tidak pernah menyangka adik saya diperlakukan seperti itu. Warga memberi tahu kami saat kondisinya sudah sangat buruk. Ketika kami melihatnya, tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang,” kata Purwanto, Selasa (28/1/2025).  

Dikatakan Purwanto, sebelum meninggal, korban sempat menyampaikan ia kerap diperlakukan dengan buruk oleh suaminya. 

“Dia bilang suaminya sangat jahat. Kami merekam pengakuannya sebagai bukti untuk laporan ke polisi,” katanya.

 

Telusuri berita news lainnya
