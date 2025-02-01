Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ini Penampakan SPG Cantik Uswatun Khasanah dengan Pelaku Makan Malam Sebelum Dimutilasi

Hari Tambayong , Jurnalis-Sabtu, 01 Februari 2025 |11:27 WIB
Ini Penampakan SPG Cantik Uswatun Khasanah dengan Pelaku Makan Malam Sebelum Dimutilasi
Ini Penampakan SPG Cantik Uswatun Khasanah dengan Pelaku Makam Malam Sebelum Dimutilasi
SURABAYA – Pelaku pembunuhan mayat dalam koper yang dimutilasi, Rohmad Tri Hartanto alias A (33) mengajak korbannya Uswatun Khasanah makam malam sebelum dibunuh. Diketahui pelaku berprofesi sebagai SPG kosmetik.

“Polisi terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan dan mutilasi ini,” ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, dikutip, Sabtu (1/2/2025).

Pihaknya juga membenarkan bahwa rekaman CCTV yang beredar saat pelaku pembunuhan sadis tersebut bersama korban makan malam.

Rekaman CCTV memperlihatkan tersangka mengajak korban makan malam di sebuah rumah makan di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri sebelum melakukan eksekusi pembunuhan dan mutilasi.

Dalam rekaman CCTV, tersangka mengajak makan korban pada pukul 19.49 WIB, 19 Januari 2025. Keduanya terlihat mesra sebagai pasangan, bahkan korban melempar senyum kepada tersangka saat meninggalkan rumah makan.

Dalam tayangan tidak nampak jika keduanya bertengkar atau cek-cok, hingga terjadi pembunuhan pada pukul 22.00 Minggu malam, 19 Januari 2025.

Sebelumnya, Polda Jatim mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi Uswatun Khasanah (29) yang mayatnya ditemukan dalam koper di Ngawi. Pelaku tega berbuat keji lantaran sakit hati dan cemburu dengan korban yang berprofesi sebagai SPG kosmetik.

 

Telusuri berita news lainnya
