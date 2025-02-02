Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemeriahan Imlek di China Terdampak Kondisi Ekonomi, Banyak Orang Pilih Tak Pulang Kampung

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |13:01 WIB
Kemeriahan Imlek di China Terdampak Kondisi Ekonomi, Banyak Orang Pilih Tak Pulang Kampung
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Tahun Baru Imlek di China selalu berlangsung meriah dan gemerlap, namun untuk tahun ini, suasana tersebut kurang terasa. Hal ini diyakini sebagai dampak dari situasi ekonomi China yang masih terpengaruh oleh dampak buruk pandemi Covid-19, yang salah satunya memicu hilangnya banyak pekerjaan.

Dilansir Financial Post, Minggu, (2/2/2025), kondisi perekonomian China yang masih belum sepenuhnya pulih membuat orang-orang menghabiskan tabungan mereka dengan lebih barhati-hati, salah satunya dengan memiih untuk tidak pulang kampung pada saat Tahun Baru Imlek.

Ini membuat jumlah orang yang bepergian melalui jalan darat, kereta api, dan udara menjadi sangat sedikit. Beberapa pelancong melaporkan bahwa gerbong kereta mereka benar-benar kosong.

Seorang penumpang mendapati dirinya sendirian di gerbong kereta kelas satu saat perjalanan Tahun Baru Imlek, atau biasa juga disebut Festival Musim Semi. Tidak seperti pemandangan ramai tahun-tahun sebelumnya, kereta itu sangat kosong. Kabar yang beredar adalah bahwa tahun ini, mendapatkan tiket kereta cepat secara daring di China untuk pulang kampung saat Tahun Baru Imlek merupakan tantangan. Tetapi begitu mendapat tiket dan naik ke kereta tersebut, para penumpang mendapati gerbong yang hampir kosong.

Festival Musim Semi

Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan keras pemerintah China terhadap sektor real estat, platform internet, dan pendidikan telah menghambat pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan stagnasi yang meluas. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran yang melonjak kini menjadi hal umum di China. Menjelang Tahun Baru Imlek, banyak warga China yang menghadapi kesulitan keuangan dan keputusasaan, merasa merayakan hari raya itu terasa seperti menghadapi tantangan berat, bukan acara yang meriah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/16/3176965//wps_office-a53e_large.jpg
Tinggalkan Format Microsoft Word, Tiongkok Gunakan WPS Buatan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176062//trump-uoYw_large.jpg
Ini Biang Kerok yang Bikin Trump Serang China dengan Tarif Impor 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176019//boeing-VBdq_large.jpg
Selain Tarif 100%, Trump Serang China Lewat Pembatasan Ekspor Suku Cadang Boeing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176017//saham-oTYr_large.jpg
Tarif 100% Trump ke China Bikin Saham Amazon hingga Tesla Rontok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement