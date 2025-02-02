Gempa M4,6 Guncang Buru Selatan Maluku

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Buru Selatan, Maluku, Minggu 2 Februari 2025, pukul 14.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa berada di kedalaman 10 km. Sementara titik gempa di 133 km Barat Daya Buru Selatan pada koordinat 4.71 Lintang Selatan – 126.91 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.6, 02-Feb-2025 14:37:21WIB, Lok:4.71LS, 126.91BT (133 km BaratDaya BURUSELATAN-MALUKU), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Awaludin)