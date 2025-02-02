Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Buru Selatan Maluku

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |14:55 WIB
Gempa M4,6 Guncang Buru Selatan Maluku
Gempa Buru Selatan Maluku (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Buru Selatan, Maluku, Minggu 2 Februari 2025, pukul 14.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami. 

BMKG melaporkan gempa berada di kedalaman 10 km. Sementara titik gempa di 133 km Barat Daya Buru Selatan pada koordinat 4.71 Lintang Selatan – 126.91 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.6, 02-Feb-2025 14:37:21WIB, Lok:4.71LS, 126.91BT (133 km BaratDaya BURUSELATAN-MALUKU), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Maluku
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660//hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607//gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181591//gempa_tarakan-OfSK_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan Kaltara, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470//gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/340/3181402//gempa_halmahera-F0gz_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement