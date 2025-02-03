Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Polri Bantu Operasi Pengangkatan Tumor Tulang Ekor Balita di Yogyakarta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Februari 2025 |19:37 WIB
Polri Bantu Operasi Pengangkatan Tumor Tulang Ekor Balita di Yogyakarta
Polri bantu operasi tumor tulang ekor balita di Yogyakarta (Foto : Isitmewa)
YOGYAKARTA - Pusdokkes Polri bersama dengan Dokkes Polda DIY dan Polresta Yogyakarta memberikan perhatian dan bantuan kepada Ningsih, balita penderita tumor tulang ekor. 

Polri memberikan bantuan operasi pengangkatan tumor balita tersebut. Rencananya tindakan medis itu bakal dilaksanakan di RS Bhayangkara Polda DIY. 

"Kasus penyakit tumor tulang ekor (Spina Bifida-red) yang diderita anak Ningsih (2) menjadi perhatian pimpinan untuk segera ditindaklanjuti, agar tumbuh kembang dan masa depan anak kita tersebut dapat menjadi ebih baik," kata Kabiddokkes Polda DIY AKBP dr. Fajar Amansyah dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Tim Dokkes sendiri, pada hari ini, Senin (3/2/2025), telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap Ningsih, dari Tim Dokter Ahli. Ia akan mendapatkan perawatan lebih lanjut sebelum menjalani operasi pengangkatan tumor. 

Ningsih sendiri sudah dua tahun menderita penyakit tumor. Orang tuanya sendiri tak memiliki biaya dan BPJS untuk melakukan operasi pengangkatan tumor terhadap anaknya. 

Karena itu, Polri turun langsung memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga Ningsih. Dalam hal ini, tindakan operasi akan dilaksanakan setelah kondisi anak Ningsih membaik. Karena saat ini mengalami mall-nutrisi. 

Sebab itu, Tim dokkes memberikan makanan bergizi agar keadaan Ningsih membaik. Menurut Fajar, permasalahan kesehatan di DIY menjadi perhatian Kapolda dan Wakapolda DIY sebagaimana sejalan dengan Quick Win Presisi Polri. 

"Maka anggota Polda DIY harus hadir di tengah masyarakat untuk membantu menangani permasalahan yang ada, dengan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki," ujarnya. 

 

Topik Artikel :
Yogyakarta Operasi Bayi Polri
