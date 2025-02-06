Bakal Bentuk Tamtama dan Bintara Drone, TNI AD Klaim Punya Prajurit yang Miliki Kualifikasi

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tengah menggodok wacana pembentukan tamtama dan bintara drone yang tugasnya untuk mengoperasionalkan pesawat nirawak. Kendati demikian, TNI Angkatan Darat (AD) mengaku telah memiliki prajurit yang berkompeten.

"Yang ada sekarang yang ada sekarang di Angkatan Darat itu adalah personel-personel yang memiliki kualifikasi untuk mengoperasionalkan drone. Sebetulnya, secara khusus itu (tamtama atau bintara drone), mungkin tidak (ada)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Meski mempunyai prajurit yang kompeten, Wahyu memastikan TNI AD bakal meningkatkan kualifikasi personel-personel itu. Saat ini, proses pelatihan itu diakunya sedang berjalan.

"Tapi pada personel yang ada sekarang itu ditingkatkan kemampuannya, ditingkatkan keahliannya, ditingkatkan kapasitasnya sebagai operator drone itu sudah berjalan," ujar Wahyu.