Ditabrak Truk Tronton Tangki, Kakek Ini Tewas Terseret



JAMBI -- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Selatan 1 dekat Rumah Makan Batanghari, Lingkar Selatan, Jambi Selatan, Kota Jambi.

Seorang kakek pengendara sepeda motor pengendaranya ditabrak mobil tronton yang satu arah. Akibatnya, korban yang merupakan seorang kakek berusia 64 tahun masuk kedalam kolong mobil tronton tangki hingga terseret dan meninggal dunia.

"Korban atas nama Suntawi mengalami luka robek lengan kiri, lecet pergelangan tangan kiri, patah tulang bahu tangan kiri dan meninggal dunia" ujar Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahman, Sabtu (8/2/2025).

Dia menceritakan, mobil tronton tangki bernomor polisi BH 8962 NU yang dikemudikan Yuf (46) berbarengan satu jalur dengan sepeda motor Honda Beat BH 3308 HR yang dikendarai korban.

Saat sama-sama melaju dari arah Simpang Jerambah Bolong menuju kearah Simpang Palembang dengan posisi sepeda motor berada di depan mobil tronton tangki.