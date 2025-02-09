Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Yonif 141/AYJP Dukung Program Ketahanan Pangan dengan Urban Farming

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |16:40 WIB
Yonif 141/AYJP Dukung Program Ketahanan Pangan dengan <i>Urban Farming</i>
Urban farming TNI
JAKARTA - Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, Batalyon Infanteri 141/ Aneka Yudha Jaya Prakosa (Yonif 141/AYJP) turut berperan aktif dengan memanfaatkan lahan kosong di lingkungan satuan untuk mengembangkan program Urban Farming yang diinisiasi oleh Kodam II/Sriwijaya.

Sebagai bagian dari upaya ini, berbagai jenis tanaman telah ditanam, antara lain cabai, bayam, kangkung, timun, kacang tanah, dan pisang. Selain sektor perkebunan, prajurit Yonif 141/AYJP juga mengembangkan sektor peternakan dan perikanan. Beberapa hewan ternak yang dibudidayakan meliputi ayam dan bebek, sementara sektor perikanan mencakup ikan nila, ikan patin, dan ikan gurame.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari para prajurit, tetapi juga menjadi sarana dalam meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam pemanfaatan lahan kosong secara produktif.

Dengan adanya program ini, Yonif 141/AYJP menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan pemerintah serta turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pangan di lingkungan satuan dan masyarakat sekitar.

(Khafid Mardiyansyah)

      
